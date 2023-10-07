Фантастическая щедрость шейхов: Хирн рассказал о гонорарах Усика, Фьюри и Нганну

В ближайшее время к Саудовской Аравии будет приковано внимание болельщиков бокса со всего мира. Тайсон Фьюри, Фрэнсис Нганну и Александр Усик получат фантастические деньги за участие в суперпоединках.

"Жадное пузо" долго не соглашался на бой с Александром Усиком из-за больших финансовых аппетитов. Всех интересует вопрос, какое же количество денег саудиты предложили Фьюри, что он без колебаний подписал контракт на абсолют.

Достойно внимания Король не ромил, а своего жадного пуза: Жадан записал песню о сопернике Усика – видео

Сколько денег заработают Усик, Фьюри и Нганну

Ширились слухи, что "Цыганский король" получит 200 миллионов за свои поединки против Нганну и Усика. Однако по словам Эдди Хирна, промоутера Энтони Джошуа, распределение денег будет несколько иным.

"Что я думаю о будущих гонорарах Фьюри? В одном интервью говорят 100 миллионов долларов, в другом – 200 миллионов долларов. Я бы сказал, что он заработает более 100 миллионов на Нганну и Усику.

Скорее всего, гонорары будут распределены так: 30 миллионов Нганну и 70 миллионов Фьюри, 30 миллионов Усику и 80 миллионов Фьюри. Но я слышал, что есть пункт о реванше, поэтому Тайсон заработает еще", – сообщил Хирн.

Кормилец Фьюри

По мнению известного промоутера, "Жадное пузо" ищет легких денег перед завершением карьеры.

Если вы Фьюри, вам на всякий случай нужен реванш с Нганну, особенно если саудиты предлагают ему кучу денег. Почему нет? Это не означает, что у толстого и состарившегося на вид Фьюри есть амбиции бороться с убийцами в дивизионе, которые воспользуются его плохим физическим состоянием, отсутствием активности и возрастом. Сейчас Фьюри просто ищет легкие деньги во время прощального тура перед пенсией,

– рассказал Хирн.

Когда состоятся поединки