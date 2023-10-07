"Жадібне пузо" довго не погоджувався на бій з Олександром Усиком через великі фінансові апетити. Тож усіх цікавить питання, яку ж кількість грошей саудити запропонували Ф'юрі, що він без вагань підписав контракт на абсолют.

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Скільки грошей зароблять Усик, Ф'юрі та Нганну

Ширилися чутки, ніби "Циганський король" отримає 200 мільйонів за свої поєдинки проти Нганну та Усика. Однак за словами Едді Хірна, промоутера Ентоні Джошуа, розподіл грошей буде трохи інший.

"Що я думаю про майбутні гонорари Ф'юрі? В одному інтерв'ю говорять 100 мільйонів доларів, в іншому – 200 мільйонів доларів. Я б сказав, що він заробить понад 100 мільйонів на Нганну та Усику.

Найімовірніше, гонорари будуть розподілені так: 30 мільйонів Нганну та 70 мільйонів Ф'юрі, 30 мільйонів Усику та 80 мільйонів Ф'юрі. Але я чув, що є пункт про реванш, тому Тайсон заробить ще", – повідомив Хірн.

Годувальник Ф'юрі

На думку відомого промоутера, "Жадібне пузо" шукає легких грошей перед завершенням кар'єри.

Якщо ви Ф'юрі, вам про всяк випадок потрібен реванш із Нганну, особливо якщо саудівці пропонують йому купу грошей. Чому ні? Це не означає, що у товстого і постарілого на вигляд Ф'юрі є амбіції боротися з убивцями в дивізіоні, які скористаються його поганим фізичним станом, відсутністю активності та віком. Наразі Ф'юрі просто шукає легких грошей під час прощального туру перед пенсією,

– розповів Хірн.

Коли відбудуться поєдинки