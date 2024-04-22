Клуб Зинченко продолжает охоту за Судаковым: сколько лидер АПЛ готов заплатить за "горняка"
Источник:Football London
Георгий Судаков продолжает быть в центре внимания инсайдеров и европейской прессы. Полузащитник Шахтера может сменить клубную прописку уже летом 2024-го года.
Английские СМИ продолжают приписывать интерес Арсенала к Георгию Судакову. Лондонский клуб попытается подписать 21-летнего атакующего полузащитника, несмотря на уже одну неудачную попытку с трансфером экс-горняка Михаила Мудрика.
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Попробуют угодить "горнякам"
"Канониры" готовы выложить за футболиста сборной Украины 60 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин сообщал, почему "горняки" отклонили 40-миллионное предложение Наполи на Судакова. Представитель донетчан сообщил, за какую сумму "кроты" готовы были отпустить свою звезду.
Сейчас Судаков помогает Шахтеру идти к очередному чемпионству Украины. В текущем сезоне-2023/2024 Георгий провел в футболке дончан уже 29 матчей (7 голов и 3 ассиста), а "горняки" с 55 очками продолжает удерживать лидерство в таблице УПЛ.К слову. У 21-летнего футболиста есть действующий контракт с донецким клубом до конца июня 2028-го года.
Заинтересованный Арсенал после 33-х сыгранных туров возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 74 пункта. Правда, столько же баллов у второго Ливерпуля. Лишь на одно очко меньше у третьего МанСити, которое имеет игру в запасе.
Кто из клубов охотится на Георгия Судакова
- Кроме Арсенала на Георгия претендуют еще несколько клубов АПЛ – Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Вест Хэм и навет Астон Вилла.
- Также были слухи, что украинец попал под прицел испанских грандов – Барселоны и мадридского Атлетико.
- Сам Судаков признался, что старается не реагировать на все эти слухи, а также рассказывал об интересе к нему из Италии.
- Были инсайды, что за полузащитником следят Бавария, Байер и ПСЖ.
- Также лиссабонская Бенфика готова навязать борьбу за Судакова. За "орлов" уже успешно выступает экс-горняк и друг Георгия – голкипер Анатолий Трубин.