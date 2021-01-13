Несмотря на давление отдельных стран, Международная федерация хоккея (IIHF) пока нацелена на проведение чемпионата мира по хоккею-2021 в Минске и Риге.

Многие страны призывают забрать у Беларуси ЧМ из-за политической ситуации, сложившейся в государстве после выборов президента. Однако глава IIHF Рене Фазель пока не готов к таким действиям. Его слова цитирует официальный сайт организации.

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"Главный вариант – это проведение чемпионата мира по плану в Беларуси и Латвии. На данный момент никаких других опций мы не рассматриваем", – заявил Фазель.

В прошлом году из-за коронавируса IIHF отменила чемпионат мира в элитном дивизионе. За год удалось провести только молодежный ЧМ, поэтому Федерация рассчитывает организовать чемпионат мира в мае.

Фазель встретился с Лукашенко

11 января Рене Фазель встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. На встрече речь шла о ситуации с мундиалем.

На снимках Фазель горячо обнимает Лукашенко. По словам Фазеля, этот чемпионат мира должен стать своего рода примирением оппозиции и власти.