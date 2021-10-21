Сказывается отсутствие Беседина, – Сидорчук о поражении Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал поражение от Барселоны в Лиге чемпионов. Киевляне уступили каталонцам со счетом 0:1.

"В первом тайме не все получилось"

По словам Сидорчука, команда ожидала от Барселоны хорошего начала игры. К тому же соперники играли дома и имели 0 очков после двух туров, что свидетельствовало о серьезных намерениях противников.

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"Мы хотели немного сбавить темп, дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось", – сказал футболист.

Что касается минимального количества ударов по воротам соперника, то Сергей отметил, что в атаке команде, действительно, чего-то не хватает. По его мнению, это может быть связано с отсутствием Беседина.

Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас маячком впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот,

– рассказал капитан Динамо.

Сидорчук убежден, что следующая игра, которая состоится в Киеве, будет намного легче. Потому что "дома и стены помогают", – признается Сергей.