Скажет подруге "до свидания": мотивация Костюк на Australian Open, украинка близка к сенсации

Марта Костюк пробилась в третий круг Australian Open. 19-летняя украинская теннисистка может обновить личный рекорд.

Костюк: Очень хочется выиграть

Следующей соперницей Костюк будет шестая ракетка мира и подруга Марты из Испании Паула Бадоса. Украинка не называет эту встречу особой.

Интересно Костюк станет следующей звездой тура – соперница украинки на Australian Open

У 19-летней украинской теннисистки есть отличная мотивация накануне поединка с Бадосой. У Костюк пока еще нет побед над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. Поэтому у киевлянки будет отличный шанс получить первую победу над такой оппоненткой.

Поэтому мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не буду давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели – показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат – узнаем в пятницу,

– отметила украинка.

Костюк заверила, что такое развитие событий не давит на нее перед поединком. Марта надеется, что этот матч завершится положительно для нее и поможет сделать шаг вперед.

Напомним, что перед матчем украинка получила похвалу от своей следующей соперницы из Испании.

Как Костюк выступает на Australian Open-2022

19-летняя украинская теннисистка одержала уже две победы на Открытом чемпионате Австралии. В первой игре Костюк обыграла Диану Парри из Франции.

Во втором круге украинка встретилась на австралийском корте с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Костюк одержала победу в двух сетах.

В парном разряде Костюк в компании с другой украинкой Даяной Ястремской переиграли Кори Гауфф и Кэти Макнейли.

Матч Костюк против Бадосы состоится в ночь на 21 января. Ориентировочное начало встречи в 03:30.