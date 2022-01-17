Марта Костюк – Диан Парри 6:1, 7:6 (2)
К слову Первая победа в году: Свитолина выиграла стартовый матч на Australian Open
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время украинка выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из десяти.
Парри, в свою очередь, сделала два эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала один брейкпоинт из пяти.
Статистика матча Костюк – Парри / Скриншот
- Во втором раунде Australian Open Костюк сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Игра состоится в ночь на 19 января.