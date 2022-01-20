Костюк: Очень хочется выиграть
Следующей соперницей Костюк будет шестая ракетка мира и подруга Марты из Испании Паула Бадоса. Украинка не называет эту встречу особой.
Интересно Костюк станет следующей звездой тура – соперница украинки на Australian Open
У 19-летней украинской теннисистки есть отличная мотивация накануне поединка с Бадосой. У Костюк пока еще нет побед над соперницами из топ-10 рейтинга WTA. Поэтому у киевлянки будет отличный шанс получить первую победу над такой оппоненткой.
Поэтому мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не буду давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели – показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат – узнаем в пятницу,
– отметила украинка.
Костюк заверила, что такое развитие событий не давит на нее перед поединком. Марта надеется, что этот матч завершится положительно для нее и поможет сделать шаг вперед.
Напомним, что перед матчем украинка получила похвалу от своей следующей соперницы из Испании.
Как Костюк выступает на Australian Open-2022
- 19-летняя украинская теннисистка одержала уже две победы на Открытом чемпионате Австралии. В первой игре Костюк обыграла Диану Парри из Франции.
- Во втором круге украинка встретилась на австралийском корте с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Костюк одержала победу в двух сетах.
- В парном разряде Костюк в компании с другой украинкой Даяной Ястремской переиграли Кори Гауфф и Кэти Макнейли.