Бадоса: Костюк очень талантлива
Следующей соперницей Марты станет испанка Паула Бадоса. Теннисистки поддерживают дружеские отношения.
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Подруга украинки поделилась ожиданиями относительно предстоящего матча. Она пророчит Костюк большой успех.
Мы дружим с Костюк уже давно, несколько лет. Я слежу за результатами Марты, отношусь к ней с большим уважением. Она очень талантлива. Когда меня спрашивают, кто станет следующей звездой в туре, то я говорю, что это Марта,
– заявила соперница украинки.
В следующей игре Паула постарается продемонстрировать свой лучший теннис, поскольку знает на что способна украинская теннисистка.
"Большой потенциал, она всегда опасная соперница. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, потому что я знаю, что ей нравятся такие матчи, и в следующей игре она будет показывать лучшее, на что способна", – добавила Бадоса.