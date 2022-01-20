Костюк: Дуже хочеться виграти

Наступною суперницею Костюк буде шоста ракетка світу та подруга Марти з Іспанії Паула Бадоса. Українка не називає цю зустріч особливою.

Цікаво Костюк стане наступною зіркою туру, – суперниця українки на Australian Open

У 19-річної української тенісистки є чудова мотивація напередодні поєдинку з Бадосою. Костюк поки що ще немає перемог над суперницями з топ-10 рейтингу WTA. Тому киянка матиме чудовий шанс здобути першу звитягу над такою опоненткою.

Тож мені дуже хочеться виграти свій наступний матч. Я робитиму все можливе, але не тиснутиму на себе. Мені буде дуже приємно розділити корт з Паулою. Я просто хочу дотримуватися своєї початкової мети – показувати хорошу, стабільну, активну гру, а яким буде результат – дізнаємось у п'ятницю,

– зазначила українка.

Костюк запевнила, що такий розвиток подій не тисне на неї перед поєдинком. Марта сподівається, що цей матч завершиться позитивно для неї та допоможе зробити крок уперед.

Нагадаємо, що перед матчем українка отримала похвалу від своєї наступної суперниці з Іспанії.

Важливо! Матч Костюк проти Бадоси відбудеться у ніч на 21 січня. Орієнтовний початок зустрічі о 03:30.

Як Костюк виступає на Australian Open-2022