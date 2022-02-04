Цимбал: Нічого особливого тут немає
Українська команда 27 січня прибула до Пекіну. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Богдан Цимбал розповів про враження від Олімпійського селища.
До теми Про Олімпійське селище, біатлонний стадіон і лютий холод у Пекіні: інтерв'ю з Богданом Цимбалом
"У самому селищі досить непогано, цікаво. Шкода, що є жорсткі обмеження, тому спортсмени не можуть виходити за межі селища. Це все через карантин, всі це прекрасно розуміємо. Якби не пандемія, то було б все набагато краще, і ми могли б більше всього побачити.На території є їдальня, магазини спонсорів. Нічого особливого тут немає" – зазначив Богдан.
Олімпійське селище нагадує курортне маленьке містечко. Ці комплекси, де проживають атлети з різних країн, наче невеликі готелі по 4 поверхи. А так все досить просто виглядає. Сказати "вау" я не можу,
– додав біатлоніст.
Богдан Цимбал: що відомо про спортсмена
- У Богдана був не надто вдалий початок сезону. Набрати залікові бали йому вдалося лише з нового року.
- У німецькому Обергофі він продемонстрував найкращий результат у сезоні. Цимбал закінчив спринтерську гонку в Обергофі на 19-й позиції.
- А вже на наступному етапі у Рупольдингу, у тій же дисципліні, він фінішував 17-тим. Для Цимбала це найкращий результат у кар'єрі. У минулому сезоні він посідав 18-у позицію в гонці переслідування у Поклюці.
- Для представника Сумщини Олімпіада у Пекіні буде першою у його кар'єрі.