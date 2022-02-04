Цимбал: Нічого особливого тут немає

Українська команда 27 січня прибула до Пекіну. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Богдан Цимбал розповів про враження від Олімпійського селища.

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"У самому селищі досить непогано, цікаво. Шкода, що є жорсткі обмеження, тому спортсмени не можуть виходити за межі селища. Це все через карантин, всі це прекрасно розуміємо. Якби не пандемія, то було б все набагато краще, і ми могли б більше всього побачити.На території є їдальня, магазини спонсорів. Нічого особливого тут немає" – зазначив Богдан.

Олімпійське селище нагадує курортне маленьке містечко. Ці комплекси, де проживають атлети з різних країн, наче невеликі готелі по 4 поверхи. А так все досить просто виглядає. Сказати "вау" я не можу,

– додав біатлоніст.

Увага! У суботу, 5 лютого, відбудеться змішана естафета. Україну представлять Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

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