Легкоатлетці допомагали тренери у Токіо

В'ячеслав Тиртишник оприлюднив свою версію у справі Марини Килипко, яка поїхала на Олімпійські ігри без особистого тренера. Він спростував слова спортсменки про відсутність підтримки на змаганнях зі сторони наставників. На його думку, таку заяву спортсменка сказала на емоціях.

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Це, по-перше, неправда, що не було нікого – там були і старший тренер, і головний тренер. А також була людина – В'ячеслав Калініченко, це наш земляк, але зараз працює закордоном. З ним була попередня домовленість, що він буде з нею працювати, він був там навіть з Віталієм Опанасовичем Петровим – це тренер Сергія Назаровича Бубки. Вони були там вчасно,

– заявив головний тренер збірної України.

Старший тренер і головний також підійшли до легкоатлетки, але дещо із запізненням. У кваліфікації Марина також стрибала з допомогою В'ячеслава Калініченка. Про це також зазначив Тиртишник.

"Можливо, це були емоції"

Ці люди від першої до останньої хвилини підтримували Марину у секторі. В'ячеслав Тиртишник не обіцяв спортсменці, що вона полетить у Токіо разом з особистим тренером Віктором Шевцовим. Мовляв, що він лише головний тренер, а рішення приймають представники федерації.

Можливо, це були емоції, може якісь, ну... Хотілося, коли з'явилося п'яте місце, що є дуже хорошим для неї результатом, можливо, там якісь у неї амбіції з'явилися і на більш високе місце. Ну, я думаю, що це просто емоції дівчини після змагань,

– підсумував наставник української збірної.