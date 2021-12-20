Сказал это в раздевалке, – Малиновский раскрыл детали конфликта с Петраковым

Футболист Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал конфликт с наставником сборной Украины Александром Петраковым. Между игроком и специалистом произошло недоразумение, однако они перевернули эту страницу.

Малиновский: Тема закрыта

Конфликт стал публичным в сентябре, когда Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него. Свое заявление тренер сборной Украины сделал после матча с Францией (1:1).

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Руслан якобы был недоволен из-за того, что не попал в стартовый состав команды на матчи с Казахстаном и Францией. Товарищескую игру с Чехией игрок пропустил, вернувшись в Италию.

В итоге, как рассказал Малиновский, он высказался на эту тему перед всей командой. Тогда Петраков рассказал, что извинился у Руслана перед другими футболистами.

Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может, не в тот момент подошел. Нужно было с глазу на глаз, а я в раздевалке это сказал. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним,

– рассказал футболист.

После того, по словам полузащитника, тему комментировали даже люди, которых Руслан не знает. "Неприятно было", – отметил игрок.

Футболист добавил, что не комментировал конфликт с Петраковым, потому что это тема "должна была оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта".

В результате конфликта Петраков не вызвал Малиновского на матчи сборной Украины в октябре. Уже в ноябре Руслан вернулся в сборную. Он якобы сам позвонил тренеру.

Это останется между нами, кто кого набрал,

– заявил хавбек Аталанты.

Вместе с тем, Малиновский подтвердил разговор с Петраковым. Футболист и тренер поговорили одну минуту и закрыли вопрос.

. 28-летний Малиновский провел за сборную Украины 45 матчей, в которых забил 6 голов. В сезоне-2021 на счету украинца 21 игра за Аталанту. Украинец забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.