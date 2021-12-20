Маліновський: Тема закрита

Конфлікт став публічним у вересні, коли Петраков заявив, що Маліновський образився на нього. Свою заяву тренер збірної України зробив після матчу з Францією (1:1).

До теми Ми з Русланом перегорнули цю сторінку, – Петраков розповів, чому викликав Маліновського

Руслан буцімто був незадоволений через те, що не потрапив до стартового складу команди на поєдинки з Казахстаном і Францією. Товариську гру з Чехією гравець пропустив, повернувшись в Італію.

У підсумку, як розповів Маліновський, він висловився на цю тему перед усією командою. Тоді Петраков розповів, що перепросив у Руслана перед іншими футболістами.

Я відчував дискомфорт, були проблеми із м'язами, не був готовий. Я зіграв у перших двох турах, бо хотів зіграти за збірну. Може, не в той момент підійшов. Потрібно було віч-на-віч, а я в роздягальні це сказав. Може це образило. Я колись повертався до Бергамо, то спокійно розмовляв з ним,

– розповів футболіст.

Після того, за словами півзахисника, тему коментували навіть люди, яких Руслан не знає. "Неприємно було", – зазначив гравець.

Футболіст додав, що не коментував конфлікт з Петраковим, тому що це тема "мала залишатися між тренером та футболістом. Тема закрита".

Унаслідок конфлікту Петраков не викликав Маліновського на матчі збірної України у жовтні. Уже в листопаді Руслан повернувся у збірну. Він буцімто сам зателефонував тренеру.

Це залишиться між нами, хто кому набрав,

– заявив хавбек Аталанти.

Разом з тим, Маліновський підтвердив розмову з Петраковим. Футболіст та тренер поговорили одну хвилину та закрили питання.

До уваги. 28-річний Маліновський провів за збірну України 45 матчів, в яких забив 6 голів. У сезоні-2021 на рахунку українця 21 гра за Аталанту. Українець забив 5 голів та зробив одну результативну передачу.