Малиновский: Тема закрыта
Конфликт стал публичным в сентябре, когда Петраков заявил, что Малиновский обиделся на него. Свое заявление тренер сборной Украины сделал после матча с Францией (1:1).
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Руслан якобы был недоволен из-за того, что не попал в стартовый состав команды на матчи с Казахстаном и Францией. Товарищескую игру с Чехией игрок пропустил, вернувшись в Италию.
В итоге, как рассказал Малиновский, он высказался на эту тему перед всей командой. Тогда Петраков рассказал, что извинился у Руслана перед другими футболистами.
Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Я сыграл в первых двух турах, потому что хотел сыграть за сборную. Может, не в тот момент подошел. Нужно было с глазу на глаз, а я в раздевалке это сказал. Может это обидело. Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним,
– рассказал футболист.
После того, по словам полузащитника, тему комментировали даже люди, которых Руслан не знает. "Неприятно было", – отметил игрок.
Футболист добавил, что не комментировал конфликт с Петраковым, потому что это тема "должна была оставаться между тренером и футболистом. Тема закрыта".
В результате конфликта Петраков не вызвал Малиновского на матчи сборной Украины в октябре. Уже в ноябре Руслан вернулся в сборную. Он якобы сам позвонил тренеру.
Это останется между нами, кто кого набрал,
– заявил хавбек Аталанты.
Вместе с тем, Малиновский подтвердил разговор с Петраковым. Футболист и тренер поговорили одну минуту и закрыли вопрос.