Правила соревнований переписали и сейчас на трибунах спортсменов будут поддерживать не земляки и местные болельщики, а записанный с предыдущей Олимпиады в Рио шум во время соревнований. Пустые трибуны будут ожидать спортсменов в префектурах Токио и Фукусимы, там фиксируют увеличение случаев заражения коронавирусом на фоне распространения Дельта-штамма.

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Ограничения из-за коронавируса во время Олимпиады

В то же время в префектурах Мияги и Судзуока разрешили присутствие зрителей на стадионах. Но можно заполнять лишь 50% мест. Атлетам приходится нелегко. Ежедневно они вынуждены сдавать тесты на коронавирус. В Олимпийской деревне уже обнаружили 8 больных. С десяток других спортсменов были вынуждены уйти на самоизоляцию, поскольку во время перелета в Японию контактировали с лицами, чьи тесты дали положительный результат.

Кроме того, маска является обязательным атрибутом. Снимать ее можно лишь во время тренировок, соревнований, потребления пищи и сна. По новым правилам, в Олимпийской деревне атлеты могут общаться лишь в пределах своих национальных сборных.

Соответствующие ограничения ввели, чтобы уменьшить вероятность инфицирования. 80% японцев поддерживали отмену игр, активисты в Токио регулярно устраивали свои акции, чтобы заставить правительство пойти на этот шаг.

Япония – в ужасной ситуации с коронавирусом, иностранные атлеты, которые могут быть заражены, это может перейти в серьезную болезнь. Они даже могут умереть. Я не думаю, что им стоит приезжать,

– говорил участник протеста Такаши Сакамото.

Олимпиаду не обошли скандалы

Однако не только пандемия COVID-19 и общественные настроения в Японии помешали Олимпиаде. Не обошлось и без громких скандалов в самом олимпийском комитете. Японские организаторы на официальном сайте Игр разместили карту Украины с отграниченным Крымом.

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В дело вмешались украинские дипломаты и уже через несколько дней раздел сайта с неправильной картой убрали. В то же время российский олимпийский комитет подготовил для своих спортсменов специальную брошюру о том, как отвечать на неудобные вопросы:

на "Чей Крым?"посоветовали говорить "Спорт должен оставаться вне политики";

насчет допинга отвечать – "никогда не участвовал в таком".

Именно из-за допингового скандала российская сборная второй раз подряд будет выступать на Олимпиаде не под своим национальным флагом, а под флагом национального олимпийского комитета. А при награждении российских атлетов будут включать не гимн страны, а первую симфонию Чайковского, как это было на чемпионате по фигурному катанию в Стокгольме в 2021 году.

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Скандалы не обошли и самих организаторов. За время подготовки к важнейшему спортивному празднику планеты из оргкомитета Токио 2020 ушло сразу несколько чиновников. Последний покинул их ряды за день до открытия Олимпиады. Режиссер церемонии открытия Кентаро Кобаяси в 1999 году неудачно пошутил о Холокосте.

"Информация о господине Кобаяси начала поступать к нам и мы начали ее обсуждать. Мы не знали об этом. Мы считаем это может вызвать много дипломатических проблем, поэтому мы решили уволить его", – отмечал глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сейко Хасимото.

Впрочем, несмотря на все невзгоды Олимпиада все же состоится. В Токио уже приехали более 11 тысяч спортсменов из более 200 стран мира. В Японии уже готовятся к соревнованиям и украинские атлеты. Украину будут представлять 158 спортсменов. Они посоревнуются за награды в 25 видах спорта. Украинцы уже успели оценить гостеприимство японцев.

Самые экологичные Олимпийские игры в истории

Олимпийские игры в Токио действительно признали самыми экологичными в истории. Медали изготовили из устаревших смартфонов и других гаджетов.

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Олимпийскую деревню построили из экологических материалов. Внутри домиков атлетов тоже все сделали по зеленым технологиям. Обновления коснулись и программы Олимпиады. К соревнованиям добавили 5 новых видов спорта:

каратэ;

скейтбординг;

скалолазание;

софтбол;

серфинг.

Все для того, чтобы привлечь к играм как можно больше молодежи, которая сейчас предпочитает так называемые урбанистические виды спорта. За 2 недели, сколько продлится Олимпиада, разыграют более 300 комплектов наград. Завершится мировой праздник спорта 8 августа.