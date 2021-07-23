Правила змагань переписали й наразі на трибунах спортсменів підтримуватимуть не земляки і місцеві вболівальники, а записаний з попередньої Олімпіади у Ріо шум під час змагань. Порожні трибуни очікуватимуть на спортсменів в префектурах Токіо і Фукусіми, там фіксують збільшення випадків зараження коронавірусом на тлі поширення Дельта-штаму.
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Обмеження через коронавірус під час Олімпіади
Водночас в префектурах Міяги і Судзуока дозволили присутність глядачів на стадіонах. Але можна заповнювати лише 50% місць. Атлетам доводиться не легко. Щодня вони змушені здавати тести на коронавірус. В олімпійському селищі вже виявили 8 хворих. З десяток інших спортсменів були змушені піти на самоізоляцію, оскільки під час перельоту до Японії контактували з особами, чиї тести дали позитивний результат.
Крім того, маска є обов'язковим атрибутом. Знімати її можна лише під час тренувань, змагань, споживання їжі і сну. За новими правилами, в олімпійському селищі атлети можуть спілкуватися лише в межах своїх національних збірних.
Відповідні обмеження запровадили, щоб зменшити ймовірність інфікування. 80% японців підтримували скасування ігор, активісти в Токіо регулярно влаштовували свої акції, аби змусити уряд піти на цей крок.
Японія – в жахливій ситуації з коронавірусом, іноземні атлети, які можуть бути заражені, це може перейти в серйозну хворобу. Вони навіть можуть померти. Я не думаю, що їм варто приїжджати,
– казав учасник протесту Такаші Сакамото.
Олімпіаду не оминули скандали
Проте не лише пандемія COVID-19 і суспільні настрої в Японії ставали на заваді Олімпіади. Не обійшлося і без гучних скандалів в самому олімпійському комітеті. Японські організатори на офіційному сайті ігор розмістили мапу України з відмежованим Кримом.
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У справу втрутилися українські дипломати й вже за кілька днів розділ сайту з неправильною мапою прибрали. Водночас російський олімпійський комітет підготував для своїх спортсменів спеціальну брошуру про те, як відповідати на незручні запитання:
- на "Чий Крим?" порадили казати "Спорт повинен залишатися поза політикою";
- щодо допінгу відповідати – "Ніколи не брав участі у такому".
Саме через допінговий скандал російська збірна вдруге поспіль виступатиме на Олімпіаді не під своїм національним стягом, а під прапором національного олімпійського комітету. А при нагородженні російських атлетів вмикатимуть не гімн країни, а першу симфонію Чайковського, як це було на чемпіонаті з фігурного катання у Стокгольмі в 2021 році.
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Скандали не оминули і самих організаторів. За час підготовки до найважливішого спортивного свята планети з оргкомітету Токіо 2020 пішло відразу кілька чиновників. Останній залишив їхні лави за день до відкриття Олімпіади. Режисер церемонії відкриття Кентаро Кобаясі у 1999 році невдало пожартував про Голокост.
"Інформація про пана Кобаясі почала надходити до нас і ми почали її обговорювати. Ми не знали про це. Ми вважаємо це може спричинити багато дипломатичних проблем, тож ми вирішили звільнити його", – зазначав
глава Оргкомітету Олімпіади у Токіо Сейко Хасімото.
Втім, попри всі негаразди Олімпіада все ж таки відбудеться. До Токіо вже приїхали понад 11 тисяч спортсменів з понад 200 країн світу. В Японії вже готуються до змагань й українські атлети. Україну представлятимуть 158 спортсменів. Вони позмагаються за нагороди у 25 видах спорту. Українці вже встигли оцінити гостинність японців.
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- карате;
- скейтбординг;
- скелелазіння;
- софтбол;
- серфінг.
Все для того, аби залучити до ігор якомога більше молоді, яка наразі надає перевагу так званим урбаністичним видам спорту. За 2 тижні, що триватиме Олімпіада, розіграють понад 300 комплектів нагород. Завершиться світове свято спорту 8 серпня.