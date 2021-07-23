Расписание финальных соревнований 1 дня Олимпиады

Уже в первый день Олимпийских игр сборная Украины может рассчитывать на дебютную медаль. На Олимпийских играх за награду будет бороться двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид.

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Всего 24 июля будет разыграно 11 комплектов медалей.

Пулевая стрельба (2:30 – 10:30)

Мужчины, пистолет, 10 м. (Олег Омельчук, Павел Коростылев).

Женщины, винтовка, 10 м.

Велоспорт, шоссе – мужчины (5:00 – 12:15).

Тяжелая атлетика – женщины – 49 кг (7:50 – 10:00).

Стрельба из лука – смешанные команды (8:15 – 11:25).

Дзюдо (11:00 – 13:40).

Мужчины – 60 кг (Тарас Лесюк).

Женщины – 48 кг (Дарья Билодид).

Фехтование (12:00 — 16:25).

Мужская сабля, индивидуальная.

Женская шпага, индивидуальная (Елена Кривицкая).

Тхэквондо (13:00 – 16:40).

Мужчины – 58 кг.

Женщины – 49 кг.

Утром 24 июля на Олимпийских играх свой первый матч сыграет украинская теннисистка Даяна Ястремская. Соперница Даяны – Лейла Энни Фернандес из Канады. Начало игры в 5: 00 по киевскому времени.

Олимпийские игры официально открылись 23 июля и продлятся до 8 августа. Всего Украину представят более 150 атлетов в 25 видах спорта.