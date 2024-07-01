Обратил внимание на яйца: звезда сборной Англии показал провокационный жест после супергола на Евро

Лидер английской команды Джуд Беллингем не сдерживал эмоций после спасительного мяча словакам. Хавбек Реала продемонстрировал неприличный жест, который возмутил соцсети.

Англия продолжает свои выступления на Евро-2024. Команда Гарета Саутгейта на нервах прошла Словакию, забив победный гол в экстратайме, пишет 24 Канал.

По теме Фантастическое спасение: Беллингем и Кейн оформили выход Англии в четвертьфинал Евро-2024

Джуд зажигает

Долгое время "три льва" проигрывали словакам, но матч в экстратайм перевел Джуд Беллингем. Хавбек Реала в компенсированное время оформил шедевральный гол через себя.

Во время празднования мяча Джуд продемонстрировал неоднозначный жест. Беллингем смотрел в сторону словацкой скамейки запасных и активно указывал на свои половые органы.

Видео жеста от Беллингема:

В соцсетях англичанина начали обвинять в неуважении к сопернику. Впрочем, Джуд опроверг это, отметив, что жест был адресован знакомым на трибунах. Беллингем акцентировал, что он уважает сборную Словакии.

Читайте также Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Напомним, что Англия дошла до четвертьфинала Евро-2024, где сойдется против сборной Швейцарии. Встреча состоится в субботу, 6 июля, в Дюссельдорфе. Начало – в 19:00 по киевскому времени.