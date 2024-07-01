Англія продовжує свої виступи на Євро-2024. Команда Гарета Саутгейта на нервах пройшла Словаччину, забивши переможний гол в екстратаймі, пише 24 Канал.
До теми Фантастичний порятунок: Беллінгем та Кейн оформили вихід Англії у чвертьфінал Євро-2024
Джуд запалює
Довгий час "три леви" програвали словакам, але матч у екстратайми перевів Джуд Беллінгем. Хавбек Реала у компенсований час оформив шедевральний гол через себе.
Під час святкування м'яча Джуд продемонстрував неоднозначний жест. Беллінгем дивився у бік словацької лави запасних та активно вказував на свої статеві органи.
Відео жесту від Беллінгема:
У соцмережах англійця почали звинувачувати у неповазі до суперника. Втім Джуд спростував це, зазначивши, що жест був адресований знайомим на трибунах. Беллінгем закцентував, що він поважає збірну Словаччини.
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Нагадаємо, що Англія дійшла до чвертьфіналу Євро-2024, де зійдеться проти збірної Швейцарії. Зустріч відбудеться у суботу, 6 липня, в Дюссельдорфі. Початок – о 19:00 за київським часом.