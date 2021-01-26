Лидер Аталанты Алехандро Гомес сменит итальянскую прописку на испанскую. Севилья уже согласовала переход полузащитника.

Источник: твиттер Gianluca Di Marzio

Инсайдер сообщил, что в ближайшие дни вылетает в Севилью для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с новым клубом. Капитан Аталанты покидает итальянский клуб из-за конфликта с главным наставником Джаном Пьером Гасперини.

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Переход в Ла Лигу

На днях стороны ударили по рукам относительно зарплаты и стоимости трансфера аргентинца. Контракт с испанским клубом будет рассчитан на 3 года. А сумма покупки составит около 5,5 миллионов евро с учета бонусной системы. В новой команде Алехандро Гомес будет получать 3 миллионов евро в год.

К слову. Контракт Гомеса с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Гомеса в 15 миллионов евро.

Полузащитник играл в футболке "бергамовцев" с 2014 года. За это время аргентинец завоевал капитанскую повязку. Гомес провел на поле 252 поединка, в которых наколотил 59 голов, а еще 71 раз ассистировал партнерам по команде.

В этом сезоне лидер команды сыграл в 16 матчах, в которых забил 5 голов и отметился 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что Интер был близок к тому, чтобы пополнить свой состав опытным футболистом.