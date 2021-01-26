Скандалист Аталанты перейдет к обидчику украинского клуба в финале Лиги Европы
Лидер Аталанты Алехандро Гомес сменит итальянскую прописку на испанскую. Севилья уже согласовала переход полузащитника.
Источник: твиттер Gianluca Di Marzio
Инсайдер сообщил, что в ближайшие дни вылетает в Севилью для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с новым клубом. Капитан Аталанты покидает итальянский клуб из-за конфликта с главным наставником Джаном Пьером Гасперини.
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Переход в Ла Лигу
На днях стороны ударили по рукам относительно зарплаты и стоимости трансфера аргентинца. Контракт с испанским клубом будет рассчитан на 3 года. А сумма покупки составит около 5,5 миллионов евро с учета бонусной системы. В новой команде Алехандро Гомес будет получать 3 миллионов евро в год.
Полузащитник играл в футболке "бергамовцев" с 2014 года. За это время аргентинец завоевал капитанскую повязку. Гомес провел на поле 252 поединка, в которых наколотил 59 голов, а еще 71 раз ассистировал партнерам по команде.
В этом сезоне лидер команды сыграл в 16 матчах, в которых забил 5 голов и отметился 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что Интер был близок к тому, чтобы пополнить свой состав опытным футболистом.
- Сейчас испанская Севилья с 36 очками идет 4-й, уступая только лидеру Ла Лиги Атлетико 11 пунктов. Итальянская Аталанта, также с 36 очками, располагается на строчку ниже – 5 позиция в Серии А.
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