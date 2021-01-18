Руслан Малиновский провел очередной матч за Аталанту, который транслировал и украинский телеканал. Жена футболиста прокомментировала критику комментатора в сторону Руслана.

На своей странице в инстаграме Роксана Малиновская полностью разнесла слова украинского комментатора телеканалов Футбол 1/2/3. Он в одном из эпизодов в матче Аталанта – Дженоа раскритиковал игру Руслана, что не понравилось семье футболиста.

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Критика от жены Малиновского

Роксана в сторис гневно сравнила украинских и российских комментаторов. Она не понимает, почему так сильно отличаются их взгляды относительно матча и игры украинцев в Европе.

Какая же все-таки разница между российскими и украинскими комментаторами. Почему одни хвалят только своего футболиста и вообще никого не чувствуют, даже когда те ошибаются, а наш своего земляка только критикует. "После ухода Руслана атака заиграла интереснее". Интересно, в каком месте? Уже какую игру складывается такое ощущение,

– написала жена игрока.

Досталось и фанам. Малиновская подчеркнула, что украинцам нужно поучиться манере боления на матчах и поддержке своих кумиров: "Это я не о всех, конечно. Но очень обидно, что при малейшем промахе наши фанаты готовы с грязью смешать. Наверное, не сработали ставки. Других причин не вижу. Своих надо поддерживать и когда хорошо, и когда плохо, как отдельных игроков, так и сборную".

Ранее жена опровергла информацию о том, что Руслан вернется в чемпионат Бельгии. Роксана назвала такие слухи фейком и попросила всех успокоиться. Малиновский доработает свой контракт до конца. Соглашение футболиста с Аталантой рассчитана до конца июня 2024 года. В этом сезоне украинский полузащитник провел за итальянцев 18 матчей, в которых однажды отличился в воротах соперника и еще трижды ассистировал партнерам по команде.

К слову. Малиновский провел на поле 66 минут и был заменен на россиянина Миранчука. Команды за 90 минут так и не смогли открыть счет – 0:0 "сухая ничья".