Лідер Аталанти Алехандро Гомес змінить італійську прописку на іспанську. Севілья вже узгодила перехід півзахисника.

Джерело: твіттер Gianluca Di Marzio

Інсайдер повідомив, що найближчими днями вилітає у Севілью для проходження медичного огляду та підписання контракту з новим клубом. Капітан Аталанти покидає італійський клуб через конфлікт з головним наставником Джаном П'єром Гасперіні.

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Перехід у Ла Лігу

Днями раніше сторони вдарили по руках щодо зарплати та вартості трансферу аргентинця. Контракт з іспанським клубом буде розрахований на 3 роки. А сума купівлі складе близько 5,5 мільйонів євро з врахування бонусної системи. У новій команді Алехандро Гомес отримуватиме 3 мільйонів євро на рік.

До слова. Контракт Гомеса з клубом із Бергамо розрахований до кінця червня 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Гомеса у 15 мільйонів євро.

Півзахисник грав у футболці "бергамівців" з 2014 року. За цей час аргентинець завоював капітанську пов'язку. Гомес провів на полі 252 поєдинки, у яких наколотив 59 голів, а ще 71 раз асистував партнерам по команді.

У цьому сезоні лідер команди зіграв у 16 матчах, у яких забив 5 голів та відзначився 4 гольовими передачами. Раніше повідомлялось, що Інтер був близьким до того, щоб поповнити свій склад досвідченим футболістом.

Зараз іспанська Севілья із 36 очками йде 4-ю, поступаючись лише лідеру Ла Ліги Атлетіко 11 пунктами. Італійська Аталанта також із 36 очками розташовується на сходинку нижче – 5 позиція у Серії А.