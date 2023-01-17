Европейский вещательный союз и Warner Bros. Discovery подали совместную заявку на покупку всех медиаправ на территории 49 стран Европы. Каждый член Европейского вещательного союза будет транслировать более 200 часов летних Олимпийских игр и не менее 100 часов зимних Олимпийских игр по телевидению, а также проводя радиотрансляции, прямые трансляции и репортажи через Интернет, программы и платформы социальных сетей.

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В EBU входят преимущественно медиа-компании, которые уже ранее транслировали Игры на территории своих стран, в частности, Украина. А вот России и Белоруссии в списке от МОК нет.

Речь идет о XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине в 2026 году, XXXIV Олимпиада в Лос-Анджелесе 2028 года, XXVI зимних Олимпийских играх в 2030 году, XXXV Олимпиада в Брисбене 2032 года. А также юношеские Олимпийские игры в этот период.

Что касается зимней Олимпиады-2030, то хозяина турнира еще не определили. Его объявят на 140-й сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи в 2023 году.