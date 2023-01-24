С начала полномасштабной войны многие виды спорта налагают санкции в Россию и Беларусь. Местных спортсменов дисквалифицируют по соревнованиям, а команды и сборные не допускают к соревнованиям.

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При этом международный олимпийский комитет занял двойную позицию. В марте прошлого года организация рекомендовала не допускать россиян к турнирам, а затем разрешила отдельным федерациям принимать свои решения по участию представителей РФ.

Спортсменам из РФ не место на Олимпийских играх, – Зеленский

Также на руку россиянам играет и настаивающий президент Франции Эммануэль Макрон. допуска представителей РФ и Беларуси к Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим французским коллегой по этому поводу.

В разговоре с Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в том числе передовые системы ПВО. Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из РФ не место на Олимпийских играх-2024 в Париже,

– написал глава государства в твиттере.

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Ближайшие Олимпийские Игры будут проходить в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Также в Париже состоится и пожилая Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября того же года.

Как мир пытается "сохранить лицо" России

Раньше Макрон призвал договариваться с Россией, чтобы "сохранить лицо Путина" А позже президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для страны-террориста после ее проигрыша в войне.

Национальный олимпийский комитет США также не против допустить россиян и белорусов к Олимпиаде под нейтральным флагом. При этом 36 стран требуют от МОК отстранить РФ от представительства в разных федерациях.