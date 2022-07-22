Шахтер ответит Днепру-1, который обвинил клуб в "скрытых" переговорах с Йовичевичем

Игорь Йовичевич 22 июля проведет первый матч во главе Шахтера. Но переход хорватского наставника дал начало конфликту с бывшим клубом Днепром-1.

"Горняки" не будут проглатывать образы Днепра-1

В назначении Игоря Йовичевича на должность главного тренера Шахтера осталась недовольна третья сторона перехода – Днепр-1, бывший клуб хорватского наставника. Днепряне обвинили Йовичевича и "горняков" в переговорах, проводимых за спиной руководства днепровского клуба.

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Шахтер не планирует молчать, а намерен ответить на обвинения днепрян. Дончане осветят свою версию событий перехода Йовичевича в донецкий клуб.

Интересно, что до последнего хорват уверял, что останется во главе команды из Днепра, но после ухода Роберто Де Дзерби из тренерского мостика Шахтера стал преемником итальянского специалиста.

22 июля "горняки" проведут первый матч под руководством нового тренера. Шахтер сыграет против Фортуны из Ситтарда.

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