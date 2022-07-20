Береза: Освободим им Донецк, а потом встретимся

Донецкий клуб 14 июля официально объявил о подписании Йовичевича. Хорватский специалист заключил с командой контракт на два года.

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Юрий Береза ​​эмоционально оценил переход наставника Игоря Йовичевича в Шахтер.

Когда думаю об Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать,

– сказал Береза.

Также он пообещал им адскую встречу.

"Я дождусь. Сейчас мы со взводом СК Днепр-1 в Донецкой области. Уволим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются (намек на драку Березы с Шуфричем и Верховной Раде)", – добавил почетный президент СК Днепр-1.

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