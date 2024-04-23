Друг Милевского предлагал игрокам Миная "слить" матч: подробности скандала с подкупом
Источник:Вацко в прямом эфире
Накануне матча чемпионата УПЛ Минай – Динамо игрокам закарпатской команды предлагали заработать "легкие деньги". В скандал был замешан друг Артема Милевского.
Двум футболистам Миная нужно было обеспечить "комфортную разницу" в матче. За это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба должны были получить 5 тысяч долларов.
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Мутная история с подкупом матча
Футболисты решили отказаться от предложения и сообщили об инциденте в клуб. Впоследствии выяснилось, что деньги им предлагал Сергей Третьяк – друг Артема Милевского.
По информации футбольного комментатора Виктора Вацко, предложение встретиться с Третьяком поступало также другим игрокам Миная. Однако они отказались.
Сергей Третьяк в интервью "Украинскому футболу" объяснил попытку подкупа. Он отметил, что предлагал футболистам лишь прийти на стрим к Милевскому. Мол, никакого предложения "слить" матч не было.
Отметим, что поединок в Киеве завершился победой Динамо со счетом 3:1. Автором автогола в ворота Миная был Дмитрий Немчанинов. Интересно, что Артем Милевский в свое время играл за обе команды.
Что известно о Сергее Третьяке
- Новый друг Артема Милевского в 2018 году был фигурантом скандала с договорным матчем. Тогда он предлагал игрокам молодежного состава Карпат "слить" матч против Динамо с разницей в два мяча.
- Сейчас он является владельцем букмекерской конторы, которая зарегистрирована в Испании.
- О себе Третьяк рассказывал, что раньше занимался футболом. Он учился в олимпийском колледже имени Поддубного вместе с Виталием Буяльским.
- Более того, тогдашний тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец якобы приглашал Третьяка в команду.
- Однако в базе футболистов на сайте УАФ такой игрок отсутствует.