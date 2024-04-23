Легенда украинского футбола Артем Милевский возобновил футбольную карьеру. Звездный форвард присоединился к столичному медиафутбольному клубу IGNIS, пишет 24 Канал.
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Милевский напомнил о себе в дебютном матче
Дебют Артема за новую команду состоялся в матче против FC GFOX. Поединок завершился вничью 2:2.
39-летний футболист вышел на поле под десятым номером и с капитанской повязкой. В первом же поединке Милевский отдал голевую передачу.
Впрочем, колоритный нападающий запомнился не только игрой. Во время одного из эпизодов бывший динамовец начал что-то объяснять боковому судье. Разговор состоялся на повышенных тонах и с использованием нецензурных слов.
После матча Милевский объяснил свое поведение.
"Время идет. Заскучал по нашим судьям", – написал экс-звезда Динамо.
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Возвращение Милевского в футбол
- Напомним, что Артем Милевский завершил игровую карьеру летом 2021 года. Последним клубом форварда сборной Украины был закарпатский Минай.
- Милевский не смог быстро адаптироваться к жизни после завершения карьеры. Его начали замечать в сомнительных компаниях и в состоянии алкогольного опьянения.
- Только вмешательство друзей и президента Динамо Игоря Суркиса спасло экс-звезду от худших последствий. После лечения и реабилитации Милевский вернулся к нормальной жизни и ведет активную медийную деятельность.
- 18 апреля Артем стал игроком команды IGNIS.