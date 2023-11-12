Три центральных матча
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 завершилось 14 тур. Уикенд получился ярким, ведь сразу три встречи претендовали на статус центральной, пишет 24 канал.
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В восьми матчах команды забили 21 гол, то есть в среднем 2,63 мяча за матч. Это неплохой показатель как для УПЛ, хотя нередко бывало больше. Зато ни одна из игр не завершилась нулевой ничьей. Все результаты тура следующие:
- Колос – Минай 2:0
- Оболонь – Ворскла 0:1
- Полесье – Металлист 1925 2:1
- Александрия – Верес 1:0
- Кривбасс – Динамо 0:2
- Заря – ЛНЗ 1:2
- Черноморец – Рух 2:3
- Шахтер – Днепр-1 1:3
Основные моменты 14 тура
Главным матчем тура следует назвать битву чемпиона и вицечемпиона, завершившуюся в пользу вторых. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером и возглавил турнирную таблицу. Для днепрян это уже восьмая победа в 10 матчах УПЛ во главе с Юрием Максимовым.
Дебютную победу в этом сезоне отпраздновал Александр Шовковский, возглавивший Динамо после ухода Мирчи Луческу. Киевляне одолели на выезде непростой Кривбасс и поднялись на четвертое место по потерянным очкам.
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Полесье не отстало от лидера, обыграв дома Металлист 1925 года. Житомирцы теперь вторые, ведь обошли Кривбасс. А вот Черноморец отвалился от группы лидеров, куда примкнуло движение. Львовяне одержали яркую победу в Одессе.
Первой победы за три месяца добилась Александрия. Подопечные Руслана Ротаня минимально одолели Верес, но это не позволило им покинуть зону переходных матчей.
А вот Заря продолжает падение. Уже без Валерия Кривенцова луганчане не справились с ЛНЗ и остались на 14 месте. Также приблизилась к опасной зоне Оболони, которая не может выиграть уже четыре матча.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|14
|9
|3
|2
|19-11
|30
|2
|Полесье
|14
|9
|2
|3
|22-10
|29
|3
|Кривбасс
|14
|8
|3
|3
|26-14
|27
|4
|Шахтер
|12
|7
|3
|2
|22-13
|24
|5
|Рух
|14
|6
|6
|2
|24-16
|24
|6
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-19
|20
|7
|Черноморец
|13
|6
|1
|6
|21-16
|19
|8
|Динамо
|11
|6
|1
|4
|25-16
|19
|9
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|15-23
|18
|10
|ЛНЗ
|14
|4
|4
|6
|14-17
|16
|11
|Металлист 1925
|13
|4
|3
|6
|12-15
|15
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|13
|13
|Александрия
|14
|3
|4
|7
|8-18
|13
|14
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|10
|15
|Верес
|13
|1
|5
|7
|10-20
|8
|16
|Минай
|14
|0
|6
|8
|6-23
|6
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Илья Квасниця (Рух) – 5
- Юрий Климчук (Рух) – 5
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 5
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5
Расписание 15 тура чемпионата Украины
- 24 ноября (пятница), 1900. Шахтер – Полесье
- 25 ноября (суббота), 13:00. Минай – Кривбасс
- 25 ноября (суббота), 15:00. Вереск – Металлист 1925
- 25 ноября (суббота), 17:00. Ворскла – ЛНЗ
- 26 ноября (воскресенье), 15:00. Александрия – Оболонь
- 26 ноября (воскресенье), 17:00. Динамо – Движение
- 27 ноября (понедельник), 17:00. Днепр-1 – Черноморец
- перенесено. Колос – Заря