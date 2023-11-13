У неділю відбувся один із топ-матчів 14 туру УПЛ. Лідер турнірної таблиці на той момент Кривбас приймав київське Динамо, яке проводило перший матч після відходу Мірчі Луческу.

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Шовковський не з'явився на флешінтерв'ю

Новим наставником киян став Олександр Шовковський, який почав з перемоги над криворіжцями (2:0). Після зустрічі коуч дав інтерв'ю представникам ЗМІ, але все одно опинився в епіцентрі неприємної ситуації.

Кривбас виступив із заявою, звинувативши Шовковського у неявці на післяматчеве флешінтерв'ю. Згідно з позицією клубу, тренер Динамо мав дати його офіційному мовнику матчу, яким вважається ютуб-канал криворіжців.

Кривбас здивований реакцією Динамо на ситуацію, яка склалась після поєдинку 14 туру УПЛ між нашими командами. Відмова тренера команди від післяматчевого флешінтерв’ю є прямим порушенням норми Регламенту змагань. В статті 50 чітко зазначено, що проведення флешінтерв’ю для Офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку пресконференції. Згідно нещодавніх змін у Законі України, організатор матчу виступає офіційним мовником. Нам дуже прикро, що більше ніж 620 тисяч глядачів, які дивились цю гру, не почули коментар в.о. головного тренера Динамо Олександра Шовковського,

– йдеться у заяві.

Варто відзначити, що Динамо також опублікувало заяву у відповідь на звинувачення Кривбасу. Кияни наполягають, що не мали обов'язку давати флешінтерв'ю, а лише пресконференцію.

Регламентною нормою є обов'язкова присутність на післяматчевій прес-конференції представника тренерського штабу. На ній в.о. головного тренера Динамо Олександр Шовковський відповів на кожне поставлене журналістами питання. Навіть коли певні представники ЗМІ рішуче провокували тренера, в чому ви можете переконатися із офіційних джерел. Інші післяматчеві інтерв'ю не є обов'язковими і ютуб-каналу ФК Кривбас – в тому числі. Всі регламентні норми з боку Динамо були виконані,

– такою є позиція Динамо.

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Хто правий?

Згідно з Регламентом УПЛ, тренери клубів справді мають відвідати не тільки загальну пресконференцію, а і дати флешінтерв'ю офіційному мовнику матчу. Тому формально Кривбас справді має рацію.

Стаття 50 Регламенту УПЛ. Проведення короткого інтерв’ю (флеш-інтерв’ю) для Офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку прес-конференції згідно з графіком,

Є ще питання, а чи можна вважати ютуб-канал Кривбаса офіційним мовником? Скоріше за все так, але такий статус визначає та надає саме УПЛ. Оскільки Прем'єр-Ліга не має офіційного транслятора і такого визначає сам клуб, то відмову Шовковського від флешінтерв'ю можна розцінити як порушення.

Відзначимо, що після цієї поразки Кривбас відкотився на третє місце в чемпіонаті України і тепер відстає від лідера Дніпра-1 на три бали. У свою чергу Динамо йде аж восьмим, але має три матчі в запасі.