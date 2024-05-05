Полной неожиданностью для нового главного тренера сборной Украины Рауля Лосано стал отказ ведущих игроков от выступлений в сезоне-2024. Под разными причинами в лагерь команды не приехали сразу девять волейболистов.

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Кто отказался выступать за сборную Украины

Сначала на тренировочный сбор в Городок (Польша) не прибыли четыре игрока Прометея: Ян Ерещенко, Дмитрий Теременко, Горден Брова и Виталий Щитков. Они предоставили справки клубного врача о травмах.

Впоследствии лидер сборной Украины Олег Плотницкий и Василий Тупчий также сообщили, что пропускают этот сезон. Также к ним присоединились Илья Ковалев, Владислав Щуров и Тимофей Полуян. Эти игроки в прошлом сезоне были в составе сборной Украины на чемпионате Европы и олимпийской квалификации.

Неприезд волейболистов стал шоком для главного тренера Рауля Лосана.

Честно говоря, для меня это был настоящий шок. Я был уверен, что такое невозможно в принципе, а в стране, которая третий год находится в состоянии войны, и подавно. Ведь я приехал сюда, чтобы помочь украинцам, чтобы еще больше поднять престиж этой страны на международной арене. И вдруг такое,

– рассказал Лосано.

Федерации волейбола Украины отреагировала на отказ игроков. Руководство ФВУ будет поднимать вопрос о дисквалификации отказников.

Когда сборная Украины стартует в Золотой Евролиге