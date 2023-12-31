С началом полномасштабной войны мировой спорт начал массово отмежевываться от россиян. Команды из страны-террористки не дисквалифицировали по международным состязаниям, а индивидуальных атлетов заставляют выступать под нейтральным флагом.

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Кроме того, любые международные турниры, которые должны проходить в России, перенесли в другие страны. К сожалению, не все чиновники соблюдают санции против агрессоров

28 декабря президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александар Боричич посетил Москву, приняв участие в праздновании 100-летия российского волейбола. Это вызвало резкую реакцию в Федерации волейбола Украины (ФПУ).

Федерация волейбола Украины шокирована произошедшим и считает действия господина Боричича аморальными со всех точек зрения. 2 сентября 2023 года в Брюсселе состоялась ежегодная Генеральная ассамблея ЕКВ, к работе в которой без предварительного согласования были допущены представители России и Беларуси. В знак протеста представители пяти стран – Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины – отказались от участия в Генассамблее.

А теперь Александар Боричич уезжает в Москву и участвует в праздновании! После почти двух лет полномасштабной захватнической войны, целью которой является завоевание украинских территорий и убийство украинцев. Жертвами российской агрессии уже стали около 200 тысяч украинцев, среди которых почти 500 представителей спорта. В числе погибших есть и представители волейбола – Василий Бердичевский, Вячеслав Шахов, Станислав Макайда, Александр Боровский, Юрий Городной, Игорь Тычина. Однако президента ЕКВ не смутили ни эти факты, ни то, что в торжествах в Москве принимал участие лично глава ФСБ Николай Патрушев.

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Федерация волейбола Украины убеждена, что посещением России во время развязанной россиянами войны Александар Боричич нарушил все морально-нравственные нормы, поддержкой агрессора унизил Украину, украинцев и весь свободный мир. Федерация волейбола Украины призывает Александра Боричича после такого поступка покинуть пост президента ЕКВ. Призываем другие страны-члены Европейской конфедерации волейбола поддержать нас,

– говорится в заявлении ФПУ.

Напомним, что в марте этого года Международный олимпийский комитет призвал федерацию вернуть россиян в международные турниры под нейтральным флагом. Это не помешало россиянам отправлять на соревнования откровенных поклонников войны в Украине.

Более того, недавно МОК решил также допустить атлетов из России в Олимпиаду. Это вызвало протест со стороны Украины и большого количества европейских стран. При этом и сами россияне массово отказываются ехать на игры в нейтральном статусе.