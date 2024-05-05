Повною несподіванкою для нового головного тренера збірної України Рауля Лосано стала відмова провідних гравців від виступів у сезоні-2024. Під різними причинами до табору команди не приїхали одразу дев'ять волейболістів.

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Хто відмовився виступати за збірну України

Спочатку на тренувальний збір до Городка (Польща) не прибули чотири гравці Прометею: Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко, Горден Брова і Віталій Щитков. Вони надали довідки клубного лікаря про травми.

Згодом лідер збірної України Олег Плотницький та Василь Тупчій також повідомили, що пропускають цей сезон. Також до них приєдналися Ілля Ковальов, Владислав Щуров та Тимофій Полуян. Ці гравці минулого сезону були в складі збірної України на чемпіонаті Європи та олімпійській кваліфікації.

Неприїзд волейболістів став шоком для головного тренера Рауля Лосана.

Чесно кажучи, для мене це був справжній шок. Я був впевнений, що таке неможливо у принципі, а в країні, яка третій рік перебуває у стані війни, й поготів. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, щоб ще більше підняти престиж цієї країни на міжнародній арені. І раптом таке,

– розповів Лосано.

Федерації волейболу України відреагувала на відмову гравців. Керівництво ФВУ буде порушувати питання про дискваліфікацію відмовників.

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