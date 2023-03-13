Арбитр обязан был удалять игрока Днепра-1: скандал вокруг центрального матча УПЛ – видео

Скандалом завершился центральный поединок 17-го тура чемпионата Украины. В конце матча красную карточку получил герой поединка, а нарушитель отделался лишь "горчичником".

Киевское Динамо в матче 17-го тура УПЛ на выезде обыграло Днепр-1 со счетом 1:0. Героем матча стал автор единственного гола встречи Виталий Буяльский. Он стал фигурантом спорного момента в конце поединка.

Читайте также Единоличный лидер, новый скандал, два отраженных пенальти в дополнительное время: итоги 17-го тура УПЛ

За что арбитр удалил Бульского?

На 83-й минуте встречи хавбек днепрян Доминго Бланко наступил шипами на ногу Виталию Буяльскому. Нарушение тянуло на прямую красную карточку, но судья матча Кривушкин ограничился желтой карточкой нарушителю. Через несколько минут Луческу заменил динамовца.

Видео с нарушением против Буяльского

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи отреагировал на эпизод в рабочем чате.

Это четкая красная карточка. Рефери должен видеть это без вмешательства VAR,

– написал Луччи.

Отметим, что после финального свистка Буяльский подбежал к арбитру и что-то сказал Кривушкину. За это динамовец сразу получил красную карточку.

Удаление Буяльского

, после поражения от Динамо Днепр-1 потерял первую позицию в чемпионате После 16 сыгранных матчей команда Кучера на три очка отстает от Шахтера. Динамо занимает четвёртое место турнирной таблицы.