Київське Динамо у матчі 17-го туру УПЛ на виїзді обіграло Дніпро-1 з рахунком 1:0. Героєм матчу став автор єдиного голу зустрічі Віталій Буяльський. Він же став фігурантом спірного моменту наприкінці поєдинку.

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За що арбітр вилучив Бульського?

На 83-й хвилині зустрічі хавбек дніпрян Домінго Бланко наступив шипами на ногу Віталію Буяльському. Порушення тягнуло на пряму червону картку, але суддя матчу Кривушкін обмежився жовтою карткою порушнику. Через кілька хвилин Луческу замінив динамівця.

Відео з порушенням проти Буяльського

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі відреагував на епізод у робочому чаті.

Це чітка червона картка. Рефері повинен це бачити без втручання VAR,

– написав Луччі.

Зазначимо, що після фінального свистка Буяльський підбіг до арбітра і щось сказав Кривушкіну. За це динамівець одразу отримав червону картку.

Вилучення Буяльського

Нагадаємо, що після поразки від Динамо Дніпро-1 втратив першу позицію в чемпіонату. Після 16-ти зіграних матчів команда Кучера на три очки відстає від Шахтаря. Динамо займає четверте місце турнірній таблиці.