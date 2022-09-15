Позорный поступок шотландцев

Селтик не остался без поддержки в выездном матче Лиги чемпионов. Большое количество болельщиков заполнило трибуны стадиона в польской Варшаве, пишет 24 канал.

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Однако не только пылкой поддержкой отметились шотландские фанаты. Болельщики вывесили на трибунах унизительный баннер, адресованный британской короне. И это на фоне смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Из-за смерти Ее Величества матч Шахтер – Селтик мог быть перенесен на другой срок. Но все же состоялся в запланированную дату.

На баннере написано "К чертям корону". Позорное поведение от болельщиков шотландского гранда.

Пока неизвестно, будет ли Селтик наказан от УЕФА за такой баннер от их болельщиков.



Баннер от фанатов Селтика / Фото Getty Images

В этом поединке отмечались только футболисты Шахтера. Артем Бондаренко запомнился со знаком минус, забив в свои ворота. Ничья "горнякам" принес Михаил Мудрик. Мировая – 1:1.

Напомним, что в игре против Шахтера шотландский клуб завоевал первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов-2022/2023. После двух туров Селтик уходит на третье место в группе "F".