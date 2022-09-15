Ганебний вчинок шотландців

Селтік не залишився без підтримки у виїзному матчі Ліги чемпіонів. Чимала кількість уболівальників заповнила трибуни стадіону у польській Варшаві, пише 24 канал.

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Однак не лише палкою підтримкою відзначились шотландські фанати. Уболівальники вивісили на трибунах принизливий банер, який адресований британській короні. І це на фоні смерті королеви Великої Британії Єлизавети II.

Через смерть Її Величності матч Шахтар – Селтік міг бути перенесений на інший термін. Але таки відбувся у заплановану дату.

На банері написано "До біда корону". Ганебна поведінка від уболівальників шотландського гранда.

Наразі невідомо, чи буде Селтік покараний від УЄФА за такий банер від їх уболівальників.



Банер від фанатів Селтіка / Фото Getty Images

У цьому поєдинку відзначались виключно футболісти Шахтаря. Артем Бондаренко запам'ятався зі знаком мінус, забивши у власні ворота. Нічия "гірникам" приніс Михайло Мудрик. Мирова – 1:1.

Нагадаємо, що у грі проти Шахтаря шотландський клуб здобув перше очко у груповому раунді Ліги чемпіонів-2022/2023. Після двох турів Селтік йде на третьому місці у групі "F".