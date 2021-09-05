Матч остановили из-за футболистов из АПЛ

Матч Бразилия – Аргентина в Сан-Паулу остановили через 4 минуты после начала. Игра была остановлена из-за появления на стадионе представителей Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиции.

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Сообщается, что четверо аргентинских футболистов подозревают в нарушении во время въезда в Бразилию.

В списке:

Эмилиано Мартинес

Эмилиано Буэндиа

Джованни Ло Чельсо

Кристиан Ромеро

Все футболисты выступают в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Согласно действующим карантинным правилам, все, кто прибывают в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.

Anvisa утверждает, что указанные игроки предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения. Футболисты якобы заявили, что не посещали Великобританию в последнее время.

Аргентинские футболисты решили уйти с поля. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что команда не будет доигрывать матч с Бразилией.

Мы уходим. Мы приехали сюда с намерением играть. Пришли, и нас никто не предупредил, что что-то должно произойти. Мы приехали три дня назад, нас могли депортировать раньше. Это катастрофа,

– цитирует Месси "Чемпионат" со ссылкой на EiFSoccer.