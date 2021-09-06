Сборная Аргентины уже вылетела из Бразилии после скандала вокруг отмены матча отбора на ЧМ-2022.
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Текст заявления КОНМЕБОЛ:
"Матч квалификации ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентиной был приостановлен, поскольку на стадионе появились представители власти. Игра прервана, она не будет возобновлена, пока ситуация остается такой, а представители власти находятся на поле
Судья и комиссар матча представят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира – это соревнования ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и развития, находятся в исключительной компетенции этого учреждения".
Что известно об остановке матча Бразилия – Аргентина
- Уже на 5-й минуте поединок был прерван. У скамейки запасных вспыхнул крупный конфликт. Лионель Месси и его партнеры по аргентинской команде покинули поле.
- Дело в том, что бразильская полиция решила задержать четырех аргентинских игроков, которые въехали в страну с нарушением карантинных норм. В числе четверки аргентинцев: Ромеро, Ло Чельсо, Буэндиа и Эмилиано Мартинес.
- Согласно действующим карантинными правилами, все, кто прибывают в Бразилию из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин.