Мілан 18 лютого втратив перемогу над Црвеною Звездою у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Нападник Мілана Златан Ібрагімович піддався критиці зі сторони сербських фанатів.

Матч між Црвеною Звездою та Міланом завершився бойовою нічиєю 2:2. Серби врятувались у доданий арбітром час. Форвард італійського гранда Златан Ібрагімович став жертвою сербських фанатів.

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Вболівальники кричали образливі слова у сторону шведа, який сидів на трибунах місцевого стадіону, через його походження. Ібрагімович є сином боснійського мусульманина і хорватки. "Баліджа" – етнічна образа боснійців, яка протягом багатьох років використовувалося сербськими націоналістами. Вона входить в розряд серйозних образ.

Представники клубу жорстко засудили своїх фанатів за такий вчинок та вже вибачились перед футболістом "россонері".

"Ми зробили все, щоб організація зустрічі була на рівні двох великих команд, і ми не дозволимо нікому кинути тінь на традиційну гостинність нашої країни і нашого народу. Клуб найщирішим чином вибачається перед Златаном Ібрагімовичем за неприємний епізод", — йдеться у заяві Црвени Звезди.

Нападник зі Швеції провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 25 лютого о 22:00.