Сексуальные домогательства со стороны футболиста сборной Исландии произошли еще в сентябре 2017 года. 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоуттир рассказала, что она стала жертвой домогательств со стороны спортсмена в ночном клубе Рейкьявика. Она сказала, что они и еще одна женщина подали заявление в полицию против игрока за сексуальное насилие в ту ночь.

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Арнарсдоуттир не стала называть имя футболиста. Однако уже через несколько дней шведский футбольный клуб Гетеборг заявил, что его игрока обвинили в сексуальных домогательствах, которые произошли еще в 2017 году. Единственным исландцем в этой команде является нападающий Колбейнн Сигторссон. В клубе заявили, что хотя полицейское расследование и не привело к привлечению к ответственности, а стороны договорились об урегулировании, они не поддерживают такое поведение своего игрока.

Зато после первых заявлений Арнарсдоуттир о сексуальном домогательстве, руководитель Федерации футбола Исландии Гудни Бергссон заявил, что они не получали никаких обращений. Такие слова вызвали волну возмущения. Арнарсдоуттир после этого рассказала детали дела. По ее словам, через несколько месяцев после нападения ее отец собирался посетить матч национальной сборной. Но понял, что в этом матче может сыграть и напавший на его дочь. Поэтому он связался с руководителем Исландской футбольной ассоциации Бергссоном и сообщил ему об инциденте. И тот пообещал разобраться. Поэтому вскоре футболиста убрали со сборной.

Кроме того, мужчина написал письмо и к президенту Исландии, откуда получил сообщение, что этот вопрос был обсужден с Бергссоном.

Стоит добавить, что ситуация по отстранению Сигторссона со сборной Исландии выглядит неоднозначной ввиду того, что еще за год до этого, в сентябре 2016 года, он получил сложную травму, которая требовала хирургического вмешательства. И ему понадобилось много времени на восстановление. Именно поэтому он не играл в матче против Украины, который состоялся как раз 5 сентября 2017 года в Рейкьявике. На поле он вернулся только весной 2018 года. Но не попал в заявку сборной Исландии на ЧМ-2018. Зато уже в сентябре 2018 года он снова сыграл за сборную Исландии. И продолжал получать вызовы в дальнейшем.

Также Арнарсдоуттир рассказала, что после заявления в полицию с ней на контакт вышел адвокат Федерации футбола Исландии, который предложил компенсацию за неразглашение. Однако она отказалась. Впоследствии к ней обратился адвокат уже самого футболиста. И после встречи стороны смогли достичь договоренностей.

Поэтому когда Бергссон заявил, что они не получали никаких заявлений относительно сексуального насилия со стороны футболистов, Арнарсдоуттир решила рассказать подробнее об этой истории.

Исландские СМИ пишут, что в сети неоднократно звучали обвинения в неподобающем поведении футболистов сборной. Это привело к тому, что Бергссону пришлось извиниться за свои слова. После этого все руководство Федерации футбола Исландии подало в отставку.

Когда скандал приобрел такую ​​огласку, свою версию событий изложил и сам Сигторссон. Его заявление опубликовало издание Grapevine. Он подтвердил, что в этот вечер вел себя неадекватно, но опроверг информацию о сексуальном насилии. Игрок через несколько месяцев после этого случая встретился с Арнарсдоуттир, чтобы извиниться и урегулировать конфликт. Он принял требования Арнарсдоуттир, дополнительно выплатив 3 миллиона исландских крон неправительственной организации Стигамот.

Также Сигторссон заявил, что он сообщил футбольной федерации об этом случае и попытках урегулировать ситуацию. Поэтому там знали об этом случае.

После этого скандала Сигторссона решили отстранить от матчей за сборную Исландии в сентябре 2021 года.

Ситуация с Сигторссоном – не первый случай, когда в сексуальный скандал попадает исландский футболист. Один из лидеров английского Эвертона Гильфи Сигурдссон был задержан полицией по обвинению в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. Пока идет расследование, игрока отстранили от команды.