Имя футболиста скрывают

Ему 31 год, но имя футболиста не раскрывают. Как сообщили в полиции Большого Манчестера, спортсмена задержали на прошлой неделе.

К слову Снова допинг: ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов

Предполагается, что им может быть исландский лидер "ирисок" Гильфи Сигурдссон. Он подходит по описанию, 3 дня назад хавбек отсутствовал на матче против Блэкберна.

"Клуб действительно может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Мы продолжим оказывать поддержку властям в их расследованиях, на данный момент не будем делать никаких заявлений", – говорится в заявлении клуба.

Также полный 31 год исполнился Шеймусу Коулману и Фабиану Делфу. Официальных подтверждений причастности к преступлениям кого-то из них пока нет.