Рубен Саемеду был задержан полицией после того, как на него пожаловалась 17-летняя девушка. Она пришла в полицию со своей мамой и заявила об изнасиловании со стороны футболиста.

Вот так Не заметил футболиста и упал: арбитр сломал руку прямо во время матча – видео

По данным греческих СМИ, девушка познакомилась с Семеду в баре в Оропос. Там футболист ее споил, после чего отвез к себе домой, где и изнасиловал. При этом некоторые СМИ подают информацию, что вместе с Семеду был еще один иностранец, который тоже причастен к изнасилованию. Его разыскивают правоохранители.

Полиция задержала футболиста. Пока он дает показания.

Это не первые проблемы с законом для 27-летнего футболиста. Еще в 2018 году он провел пять месяцев в испанской тюрьме, когда был игроком Вильярреала. Семеду был обвинен в покушении на убийство, похищении людей, грабеже с применением насилия, а также незаконном хранении оружия. Закончилось все тем, что португалец получил запрет на въезд в Испанию на 8 лет.