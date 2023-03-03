Компания Joma после начала войны объявила, что прекратила спонсорскую деятельность с российскими и белорусскими клубами. Однако это не означало, что российские клубы не могли и дальше использовать форму Joma. Только на этот раз они получали ее не в рамках спонсорских соглашений с производителем, а закупали. В то же время Joma производила и форму для сборных Украины по футболу.

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3 марта 2023 года оказалось, что именно в форме Joma будет выступать еще один российский клуб – Зенит, титульным спонсором которого является "Газпром"

Львовские Карпаты, тоже использовавшие форму от Joma, заявили, что сменили поставщика. И указали, что "причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке".

Нового поставщика клуб избрал еще в феврале. Но в марте футболисты в товарищеских матчах выступят еще в старой форме от Joma. Как объяснили в клубе, все потому, что изменение формы является длительным процессом.

Карпаты и сборная Украины – не единственные команды, выступающие в Украине в форме от Joma. В УПЛ ее используют также клубы Кривбасс, Ингулец и Металлист. Кроме того, форму от Joma используют и украинские арбитры во время матчей.