Министерство финансов США расширило список санкций против лидера Чечни Рамзана Кадырова. На этот раз под санкции попали и футбольный и бойцовский клубы "Ахмат".

Санкций против Кадырова ввели из-за его причастности к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова. А также из-за преследования и убийства в Чечне представителей ЛГБТ и нарушений прав людей в этом регионе. Рамзан Кадыров внесен в так называемый "список Магнитского". Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

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Новые санкции коснутся активов Кадырова, среди которых футбольный клуб "Ахмат", а также бойцовский клуб и чемпионат. Еще три актива, подпадающие под санкции – "Фонд Ахмата Кадырова" и компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды". Все они связаны с Рамзаном Кадыровым.

Кроме компаний, в санкционный список попало и пять человек, причастных к преступной деятельности Рамзана Кадырова. Среди них, например, Сатиш Сеймар, который является дрессировщиком лошадей.

Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, что размещены в США или на территории действия законов США, будут заблокированы и удалены. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество от деловых взаимодействий к предоставлению финансовой помощи.