Украинская теннисистка Дайана Ястремская попала в скандальную ситуацию. Причиной послужила неоднозначная публикация на ее странице в инстаграм, пишет 24 канал.

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23-летняя спортсменка опубликовала короткое видео из Монако, по которому она гуляет в нарядных нарядах. При этом на фоне звучал русскоязычный трек, а под постом была подпись на русском: "Двигаем по встречной".

Видео в инстаграме теннисистки:

Такой поступок от Ястремской возмутил ее фанатов, массово осудивших ее в комментариях за русский язык. Как потом выяснилось, многие из негативных отзывов пользователь почистил.

"Лучше бы удалила это видео с рвотным расеянским треком, а вместо этого она подтирает комментарии. Что у тебя с головой?"

"Русские треки задолбали! 10 лет войне скоро будет…"

"Солнышко, посмотри что сегодня ночью было в Одесском районе и продолжай дальше популяризировать песни л***а... Может на следующий раз упадет на твой дом"

"Это уже полный писец! Что у нее в голове?"

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Впрочем, Даяна все же отреагировала на хейт в свою сторону. Она напомнила, что это ее собственный трек, который она выпустила в 2020 году. При этом теннисистка не забыла напомнить о своей помощи пострадавшим в войне.

Очень много хейта было по этому видео: русская песня, русская подпись... Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более 27000 семьям, детям, ВСУ, больницам и многое другое. Вечная борьба с WTA против россиян, постоянные напоминания о войне в любых интервью, поддержка, которую я делаю, и большинство из нее не публична. Об этом кто-нибудь говорит? Или только осуждать могут? Я всегда Украинка! Я всегда Одесситка,

– написала Ястремская в сторону.

Отметим, что Даяна является уроженкой Одессы. Свою профессиональную карьеру она начала в 2015 году и за это время выиграла около 3 миллионов долларов призовыми. В текущем рейтинге WTA Ястремская идет на 103-м месте. За все время украинка выиграла три трофея: