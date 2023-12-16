В 2022 году Элина Свитолина сделала паузу в карьере из-за беременности. После рождения дочери фанаты украинской теннисистки не верили в ее скорый возврат на корт.

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Свитолина: Хочу играть и выигрывать

Впрочем, звезда мирового тенниса не собиралась завершать карьеру. В апреле 2023 года Элина вернулась в Тур и завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Первая ракетка Украины не оставляет мечты выиграть турнир Grand Slam, хотя приоритеты в жизни спортсменки изменились.

"Конечно, я хочу выиграть турнир Grand Slam, но теперь я чувствую, что приоритеты сильно изменились после рождения Скай и появления других целей, связанных с UNITED24 и моим фондом. Я чувствую, что приоритеты несколько сместились.

Я хочу играть и выигрывать. Я хочу выигрывать каждый матч, когда выхожу на корт. Но сейчас я тоже стараюсь наслаждаться этим, наслаждаться всем этим путешествием, которое у меня есть, и просто не слишком напрягать себя", – отметила Свитолина.

Достижения Свитолиной в турнирах серии Grand Slam

Сейчас самыми высокими достижениями Светолиной в мейджорах является полуфинальная стадия в US Open, а также дважды на Уимблдонском турнире. На турнирах в Австралии и Ролан Гаррос теннисистка останавливалась на стадии четвертьфинала.

Австралия – 1/4 финала (2018, 2019)

Франция – 1/4 финала (2015, 2017, 2020, 2023)

Уимблдон – 1/2 финала (2019, 2023)

США – 1/2 финала (2019)

Любопытно. Элина Свитолина планирует вернуться на корт в начале 2024 года. Украинка вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом примет участие в турнире в новозеландском Окленде. Женский турнир стартует 1 января.