Соперницей украинской теннисистки Марты Костюк должна была быть россиянка Мирра Андреева. Однако в последний момент организаторы дали заднюю.

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Решили избежать скандала

Они вдруг вспомнили, что между Украиной и Россией второй год идет война, которую они дипломатически назвали "геополитическим конфликтом". Поэтому в финальном поединке произошла замена участницы.

По причинам, которые не зависят от нас, и учитывая геополитический контекст в Украине, Марта Костюк не сможет выступить в финале,

– говорится в заявлении организаторов.

Ранее Костюк объяснила свое согласие сыграть матч против россиянки. По словам Марты, организаторы предложили хорошие условия, благодаря чему она планировала сделать донат защитникам Украины.

Кроме того, Костюк предупредила организаторов, что не будет никаких рукопожатий и совместных фотографий с представительницей страны-агрессорки. На что они согласились.

По информации организаторов турнира, против Андреевой сыграет французский теннисист Янис Газуани Дюран.

К слову. В 2024 году Марта Костюк начнет сезон в Австралии. Украинская теннисистка попала в основную сетку турнира WTA500 в Брисбене.