Легионер одним из первых стал говорить о своем уходе из украинского клуба в случае возвращения Днепра-1 в родной город. Вместе с ними хочет "убежать" и один из лучших иностранных игроков УПЛ Доминго Бланко. Уругваец заверил, что переезд из Ужгорода в Днепр будет нести его жизни большую угрозу. Его трансфер во львовские Карпаты сорвался.

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Первый пошел

Первый уход уже официально состоялся. Украинский период в карьере Валефа был недлительным. В футболке днепрян бразильский голкипер провел 26 матчей, в которых пропустил 25 голов и провел 10 "сухих" поединков. Также заработал одну желтую карточку.

Если в предыдущем сезоне 2022/2023 Макс был основным голкипером, то уже в новом сезоне не провел ни одного матча. Бразилец проиграл конкуренцию своему визаву.

Примечательно, что контракт у бразильца с украинским клубом был рассчитан до конца текущего сезона-2023/2024.

В днепровском клубе пожелали успехов Валефу в будущем. Еще раньше фаны Днепра предупредили футболистов команды, которые не захотят вернуться в родной город.

Отметим, что Днепр-1 уже официально вернулся на "Днепр-Арену". В товарищеском матче Днепряне обыграли Александрию 3:1. Этим поединком клубы захотели заполнить перерыв в чемпионате в связи с матчами сборных.

17 сентября Днепр-1 проведет свой первый официальный поединок на родном стадионе, когда примут Колос.

Напомним. После 6-ти туров вице-чемпион в прошлом сезоне УПЛ с 5 очками занимает лишь 13-е место. Но днепряне из-за выступлений в еврокубках, где они провалились, перенесли два матча.